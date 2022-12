Paris (SID) - Nach der Niederlage gegen Argentinien im WM-Finale will sich die französische Fußball-Nationalmannschaft offenbar in Paris bei den Fans für die Unterstützung bedanken. Laut Sportministerin Amelie Oudea-Castera reisen die Spieler nach ihrer Landung am Flughafen Charles-de-Gaulle (18 Uhr) weiter zum Place de la Concorde in der französischen Hauptstadt. Im Interview mit dem Radiosender France Inter wies die Ministerin aber auch darauf hin, dass dies noch nicht bestätigt sei.

"Sie wollen sich bei ihren Fans bedanken und einige Zeit auf dem Place de la Concorde verbringen, den sie zusammen mit dem französischen Fußballverband ausgewählt haben", sagte Oudea-Castera.

Das Team um Superstar Kylian Mbappe hatte am Sonntag das Finale in Katar 2:4 im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren. Die Partie hatte nach Angaben des TV-Senders TF1 in Frankreich für eine Rekordquote von 24,08 Millionen Zuschauern gesorgt.