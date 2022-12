Frankfurt am Main (SID) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Fußball-Weltverband FIFA nach dem Streit um die "One Love"-Binde bei der zu Ende gehenden WM-Endrunde in Katar noch einmal heftig kritisiert. Dass die FIFA das Tragen der Armbinde verboten habe, sei "unterirdisch", sagte die SPD-Politikerin der Zeit: "Die FIFA muss sich verändern."

Dass sie selbst durch das Tragen der Binde beim ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan (1:2) polarisieren würde, sei ihr klar gewesen: "Aber das war vor allem ein Zeichen gegen das Verhalten der FIFA. Hier für unser Land Haltung zu zeigen, war mir unglaublich wichtig."