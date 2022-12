Von Carolin Blüchel

München - Im katarischen TV hielten sie sich den Mund zu und winkten zum Abschied. In Anlehnung an den Mund-zu-One-Love-Protest der DFB-Elf gegen die Fifa vor dem Japan-Spiel. Das Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft sorgte für schmerzhafte Erheiterung im Ausland.

Viel schlimmer ist aber die Häme oder zumindest die Gleichgültigkeit in Deutschland. Nur 17,43 Millionen sahen das entscheidende Gruppenspiel gegen Costa Rica in der "ARD". Eine halbe Million weniger als das EM-Finale der deutschen Frauen gegen England im Sommer.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass mit "Magenta TV" ein zweiter großer Sender das Spiel übertrug, wenn auch nur im Pay-TV. Sei's drum. Die schwindende Unterstützung blieb selbst den Protagonisten nicht verborgen.

"Ich habe das erste Mal miterlebt, dass man teilweise das Gefühl hatte, ob sich nicht der eine oder andere online sogar ein bisschen mehr über Misserfolg freut", klagte Niclas Füllkrug. Sein Gefühl täuschte ihn nicht. WM-Stimmung wollte hierzulande nicht aufkommen. Das umstrittene Gastgeberland dürfte dabei nur ein kleiner Mosaikstein gewesen sein.

DFB-Team: Abschottung führt zur Entfremdung mit Fans

Vielmehr hat sich die Nationalmannschaft längst von ihren Fans entfremdet. Es ist die Folge eines jahrelangen Missmanagements des DFB.

"Für mich ist der Funke nicht unbedingt übergesprungen", stellte "ARD"-Experte Bastian Schweinsteiger nüchtern fest. Vom 2014er-Flair scheint nichts mehr geblieben. Beängstigend, angesichts der Tatsache, dass die Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattfinden wird.

Eine neue Erkenntnis ist das nicht. Bereits nach den erfolglosen Welt- und Europameisterschaften 2018 und 2021 hielt sich der Vorwurf hartnäckig, die Nationalmannschaft sei zu unnahbar, um sich mit ihr identifizieren zu können.

Es muss sich wie Hohn anfühlen, wenn DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei vereinzelten öffentlichen Trainingseinheiten medienwirksam davon spricht, dass es das Wichtigste für die Kinder sei, ihre Idole zu treffen. In der Realität nämlich schottete sich die Nationalmannschaft in Katar einmal mehr von der Öffentlichkeit ab. Das Trainingsgelände, 100 Kilometer von Doha entfernt, war selbst für Journalisten schwer zu erreichen.

Sponsoren kehren DFB den Rücken

Mit einer erfolgreichen WM und Gänsehaut-Auftritten hätte die DFB-Elf das Ruder trotzdem herumreißen können. Der Nationalmannschafts-Anhänger ist tendenziell Erfolgs-Fan.

Was den Fußball in Deutschland betrifft, war es vielleicht ein Segen, dass es anders kam. Nach der dritten Pleiten-Meisterschaft in Folge geht an Konsequenzen bzw. an einer Reform kein Weg mehr vorbei. Selbst Sponsoren kehren dem DFB schon den Rücken. Wobei das bereits im Vorfeld beendete Rewe-Engagement nur eine Randnotiz ist.

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Wirtschaftskrise ist für viele Unternehmen Sponsoring ein Luxus, den sie sich gerade nicht leisten können – oder wollen. Wer investiert schon gerne in ein sinkendes Schiff?

Ex-Sportdirektor Dutt prognostizierte Krise vor zehn Jahren

Typisch für eine Krise: Kritiker kriechen jetzt von überall her aus ihren Löchern. So zum Beispiel Robin Dutt. Von 2012 bis 2013 hatte er das Amt des DFB-Sportdirektors übernommen.

Heute sagt er: "Ich habe damals schon auf zwei Dinge vorausgeschaut. Dass die Nationen von der Leistungsdichte enger zusammenrücken und man nicht mehr automatisch Halbfinal-Plätze erreicht. Und wir haben damals schon auf die Problematik in der Defensive hingewiesen", so Dutt bei "Sky". Vor allem die Außenverteidiger und die Ausbildung klassischer Stürmer seien ein Problem gewesen. Damals wie heute war die Nachwuchsarbeit ein Problem.

Weil Dutt vom behäbig agierenden Verband nicht gehört wurde, warf er schon ein Jahr später frustriert hin. Er habe nun zehn Jahre geschwiegen, aber jetzt sehe er die Möglichkeit "etwas Öl ins Feuer zu gießen", damit sich die Dinge vielleicht diesmal schneller ändern als noch vor zehn Jahren.

Es wäre dringend nötig. Schon beim WM-Triumph 2014 musste mit Benedikt Höwedes ein Innenverteidiger auf der linken Seite aushelfen und Philipp Lahm auf die ungeliebte rechte ausweichen.

Spieler und Trainer sind nicht das Problem

Zurück in die Gegenwart: Dutt warnte davor, jetzt die Spieler zu sehr in die Kritik zu nehmen oder sich gar von Bundestrainer Hansi Flick zu trennen.

"Wir versuchen, dieses Pflaster mit einem neuen Trainer auszuwechseln. Ich hoffe sehr, dass wir das nicht machen. Denn die Wunde darunter eitert und blutet weiter. Der Trainer ist ganz sicher nicht das Problem. Denn dann suchen wir auch in 16 Jahren noch nach einem Weltmeistertitel."

Sammer: DFB braucht einen Sportdirektor

Ähnlich sieht es Matthias Sammer. Der BVB-Berater ging bei "Magenta TV" noch härter mit dem DFB ins Gericht. Der frühere DFB-Sportdirektor beklagte, dass eben jene Position im Deutschen Fußball-Bund wegrationalisiert worden sei.

"Ich habe genug Fehler gemacht in meinem Leben. Aber den Fehler, diese Position abzuschaffen, auf die Idee musst du erstmal kommen." Ein Sportdirektor gebe große Linien vor, so Sammer weiter. Zudem braucht der DFB "alle zwei Jahre ein Korrektiv, um an den kleinen Stellschrauben in die richtige Richtung zu drehen."

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sei ein geeigneter Kandidat. Auch Sammer selbst könne sich vorstellen, den DFB bei einer Reform in anderer Funktion zu unterstützen.

Wie sicher Flick und DFB-Direktor Bierhoff aktuell im Sattel sitzen, ist unklar. Präsident Bernd Neuendorf erwartet kommende Woche eine Analyse des Versagens in Katar und will darauf basierend eine Entscheidung treffen.

Kein Push für die Bundesliga und die Nachwuchsarbeit

Wie richtungsweisend das Abschneiden der Nationalmannschaft auch für die Bundesliga ist, zeigt die jüngere Vergangenheit. In den letzten Jahren gingen die Zuschauerzahlen – auch nach der Pandemie – weiter zurück.

Die DFL hatte sich von einer erfolgreichen WM einen Push für die Bundesliga erhofft, der jetzt wohl ausbleiben wird. Mit schwindendem öffentlichem Interesse wird es aber auch immer weniger Kinder geben, die Lust haben, in die Fußstapfen der DFB-Stars zu treten. Und damit immer weniger künftige Außenverteidiger- oder Mittelstürmer-Talente.

Sommermärchen 2.0 bei Heim-EM möglich

Trotzdem aller Schwarzmalerei, ist noch längst nicht alles verloren. Auch das beweist der Blick zurück.

Nach einem blamablen EM-Vorrunden-Aus 2000 erreichte die Nationalmannschaft 2002 das WM-Finale gegen Brasilien. Auf das erneute Ausscheiden in der EM-Gruppenphase 2004 folgte der große Knall und 2006 schließlich das Sommermärchen.

Wieso sollte aus der aktuellen Krise bei der Heim-EM 2024 also keine neue Erfolgsgeschichte entstehen? Ein Sommermärchen 2.0? Vorausgesetzt, der DFB hat den Schuss jetzt endlich gehört.