Frankfurt am Main (SID) - DFB-Präsident Bernd Neuendorf traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) den ganz großen Wurf zu. "Ich bin mir sicher, dass unsere Frauen-Nationalmannschaft um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Sommer bei der Weltmeisterschaft um den Titel mitspielen kann und die deutschen Fans begeistern wird", schrieb Neuendorf in seinem Grußwort im neuen DFB-Journal.

Die DFB-Auswahl der Frauen hat den WM-Titel 2003 und 2007 gewonnen. Im vergangenen Sommer gab es im EM-Finale eine knappe Niederlage in der Verlängerung gegen Gastgeber England. In der Vorrunde bei der WM im Sommer trifft die DFB-Auswahl auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.