Von Christian Stüwe

München – Nur noch drei Tore trennen Neymar da Silva Santos Junior von Brasiliens größtem Idol.

In seiner großartigen Karriere erzielte Pele 77 Tore für die brasilianische Nationalmannschaft, Neymar steht vor der Weltmeisterschaft in Katar bei 74 Treffern. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass der Stürmer von Paris Saint-Germain bei der Winter-WM zum "König des Fußballs" aufschließt, oder ihn vielleicht sogar überholt.

Und doch liegen gefühlt Welten zwischen den beiden. Denn Pele führte die "Selecao" 1958, 1962 und 1970 zum WM-Titel. Für Neymar hingegen verliefen seine zwei Auftritte auf der größten Bühne des Fußballs bislang unglücklich.

Neymar: Foul beendete die Heim-WM

Bei der Heim-WM 2014 beendete ein rüdes Foul des Kolumbianers Juan Zuniga sämtliche Titelhoffnungen Neymars, ohne den verletzten Superstar ging Brasilien im Halbfinale mit 1:7 gegen Deutschland unter. Vier Jahre später in Russland verzweifelte die Selecao im Viertelfinale am überragenden belgischen Torwart Thibaut Courtois, der bei der 1:2-Niederlage der Brasilianer tief in der Nachspielzeit einen Schuss Neymars aus dem Torwinkel kratzte.

"Seit meiner Kindheit ist es mein Traum, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich habe mir schon immer vorgestellt, wie es wäre, den Pokal in den Händen zu halten. In Katar habe ich nun eine weitere Gelegenheit, es zu probieren", sagte Neymar im Interview mit "Esquire".

Doch die Zeit drängt. Im Februar wird Neymar 31 Jahre alt, er befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Gut möglich, dass er auch 2026 noch im WM-Kader steht. Ebenso könnte es aber auch sein, dass die WM in Katar schon seine letzte Chance wird, den goldenen Pokal zu gewinnen. Für das Vermächtnis des Angreifers wäre dies überaus wichtig, denn nur als Weltmeister gehört man in der Fußball-Nation Brasilien wirklich zu den Allergrößten.

WM 2022: Brasiliens Durststrecke soll in Katar enden

Weshalb kaum ein Spieler in Katar so unter Druck stehen wird wie Neymar. Denn es geht nicht nur um seinen persönlichen Traum, sondern auch darum, die seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten andauernde Durststrecke der "Selecao" zu beenden. Der fünfte und bislang letzte Titelgewinn wurde am 30. Juni 2002 im japanischen Yokohama errungen, als Oliver Kahn einen Ball nicht festhalten konnte, der dem Brasilianer Ronaldo genau vor die Füße fiel.

Und die Chancen des Rekord-Weltmeisters, in Katar endlich den sechsten Stern zu erspielen, stehen nicht schlecht. Brasilien führt die FIFA-Weltrangliste an, der Kader wirkt deutlich ausgeglichener und stärker als bei den letzten Weltmeisterschaften. Vinicius Junior blickt auf eine starke Saison mit Real Madrid zurück, Chelseas Thiago Silva organisiert nach wie vor die Abwehr, im Tor steht mit Allison Becker aus Liverpool ein sicherer Rückhalt.

Der Fokus liegt aber wie bei Brasilien gewohnt auf der Offensive. Nicht weniger als neun Angreifer stehen im Aufgebot, darunter der 21-jährige Rodrygo von Real Madrid, der ebenso alte Gabriel Martinelli von Arsenal oder der 25 Jahre alte Richarlison von Tottenham Hotspur.

Nationaltrainer Tite: Neymar ist der größte Star

Wer der wichtigste Spieler ist, steht aber außer Frage. "Neymar ist Neymar", sagte Nationaltrainer Tite dem "Guardian": "Er bleibt unser größter Star. Der Unterschied ist aber, dass sein Glanz von anderen Stars ergänzt wird, die ebenfalls hell scheinen können. Neymars Größe zeigt sich darin, dass er das versteht. Er ermutigt die Jungs, auf die nächste Stufe zu kommen. Diese Reife hat er mit der Zeit und Erfahrung gewonnen."

Als junger Spieler gewann Neymar mit dem FC Barcelona 2015 die Champions League, ein Jahr später führte er die brasilianische Auswahl zu Olympischem Gold in Rio de Janeiro. PSG machte ihn 2017 mit einer Ablösesumme von 222 Millionen Euro zum bis heute teuersten Fußballer der Welt. Die Mission, die Champions League mit dem Star-Ensemble aus Frankreichs Hauptstadt zu gewinnen, blieb bisher aber unerfüllt. Im Februar, nach der WM, werden PSG und Neymar einen neuen Anlauf nehmen, der FC Bayern München wartet im Achtelfinale.

Es ist der zweite große Titel, dem Neymar seit Jahren hinterher jagt. Doch zunächst gilt die volle Konzentration dem Turnier in Katar. Es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass die nächsten Monate darüber entscheiden werden, wie der Fußballer Neymar da Silva Santos Junior einst in Erinnerung bleiben wird.

