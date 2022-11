Doha (SID) - Deutschland-Schreck Japan peilt bei der WM im "Endspiel" um den Einzug ins Achtelfinale die nächste Sensation an - einen Sieg gegen Spanien. "Ich gehe davon aus, dass wir unser Bestes geben. Wir müssen uns so gut wie es nur geht vorbereiten", sagte Nationaltrainer Hajime Moriyasu (54) vor der Partie gegen den Ex-Weltmeister (Donnerstag, 20.00 Uhr MEZ/MagentaTV): "Wir wollen hinterher nichts bereuen. Wir müssen an uns glauben."

Vor dem Fernduell mit Deutschland ums Achtelfinale liegen die Blauen Samurai in Gruppe E mit drei Punkten auf Platz zwei. Mit einem Sieg über Spanien stünde Japan sicher in der K.o.-Runde. "Das ist unser Ziel", sagte Torwart Shuichi Gonda. Bei einem Unentschieden dürfte Costa Rica im Parallelspiel gegen Deutschland nicht gewinnen, die DFB-Elf aber auch nicht mit zwei oder mehr Toren gewinnen.

Japan war mit einem 2:1 in die WM gestartet, musste gegen Costa Rica zuletzt aber ein 0:1 einstecken und wurde danach in der Heimat stark kritisiert. Gegen Spanien wollen Gonda und Co. wieder "die Erwartungen erfüllen", sagte der 33-Jährige. Zwar sei die Anstoßzeit um 04.00 Uhr morgens in Tokio "schwierig, aber ich hoffe, dass so viele Fans wie möglich zuschauen."

Update 30.11.: So seht ihr die WM live im TV, Livestream!