Wolfsburg (SID) - Lukas Nmecha muss auf sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft warten. Der 22 Jahre alte Stürmer sitzt im sportlich unbedeutenden WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg zunächst auf der Bank.

Im Sturm beginnt Thomas Müller. Hinter dem Münchner bilden Ridle Baku, Marco Reus und Leroy Sane die offensive Dreierreihe. Auf der Doppel-Sechs spielen in Abwesenheit von Joshua Kimmich Leon Goretzka und Ilkay Gündogan. Vor Torhüter Manuel Neuer agieren Jonas Hofmann, Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger und Christian Günter in der Viererkette.

Die deutsche Aufstellung: 1 Neuer - 18 Hofmann, 5 Kehrer, 2 Rüdiger, 3 Günter - 8 Goretzka, 21 Gündogan - 6 Baku, 11 Reus, 19 Sane - 13 Müller. - Trainer: Flick