Sinsheim (SID) - Die dänische Fußball-Nationalmannschaft muss in den abschließenden Partien der WM-Qualifikation gegen die Färöer und Schottland auf Robert Skov vom Bundesligisten TSG Hoffenheim verzichten. Der 25-Jährige hat nach Klub-Angaben bei der Niederlage am Samstag beim VfL Bochum (0:2) eine "Verletzung am rechten Oberschenkel" erlitten und wird deshalb nicht anreisen.

Dänemark ist als feststehender Sieger der Gruppe F neben Deutschland und dem Gastgeber bereits für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert.