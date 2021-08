Köln (SID) - Österreichs Fußball-Nationaltrainer Franco Foda muss in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen neben Kapitän Julian Baumgartlinger (Knieprobleme) von Bundesligist Bayer Leverkusen auf zwei weitere Akteure verzichten. Wie der Verband am Montag mitteilte, fallen sowohl der Wolfsburger Xaver Schlager als auch Leipzigs Marcel Sabitzer für die Partien in der Republik Moldau und in Israel aus.

Mittelfeldspieler Schlager hatte sich am Wochenende am rechten Knie verletzt. Der von Bayern München umworbene Sabitzer steht wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich nicht zur Verfügung, könnte allerdings zum dritten Spiel gegen Schottland zum Team dazustoßen. Foda nominierte unter anderem den Neu-Kölner Dejan Ljubicic nach. Der 23-Jährige steht erstmals im Kader des Nationalteams.