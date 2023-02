Hamilton (SID) - Panamas Fußball-Frauen haben sich das letzte Ticket für die Weltmeisterschaft im Sommer gesichert. Die Mittelamerikanerinnen siegten in den Finalspielen der interkontinentalen Play-offs in Neuseeland gegen Paraguay mit 1:0 (0:0) und werden zum ersten Mal bei einer Frauen-WM dabei sein.

Die eingewechselte Stürmerin Lineth Isabel Cedeno Valderrama, die für den italienischen Klub Sampdoria spielt, erzielte in Hamilton gegen Paraguay den Siegtreffer in der zweiten Halbzeit (75.). Panama trifft bei der erstmalig mit 32 Teams ausgetragenen Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in Gruppe F auf Frankreich, Jamaika und Brasilien.