Doha - Brasiliens kranke Fußballlegende Pele hat Neymar per Instagram zur Einstellung seines eigenen Torrekords in der Selecao beglückwünscht, und dies an einem Tag, der "nicht der glücklichste für uns" ist.

Beim WM-Viertelfinal-K.o. mit dem 2:4 im Elfmeterschießen (1:1 n.V.) gegen Kroatien traf Neymar zur 1:0-Führung in der Verlängerung, erzielte damit sein 77. Tor im Nationaltrikot und zog mit seinem Idol gleich.

Nach Brasiliens WM-Aus: Pele muntert Neymar auf

"Mein Rekord wurde vor fast 50 Jahren aufgestellt, und niemand konnte sich ihm bis heute nähern. Du hast es geschafft, Junge!", schrieb Pele, der vor zehn Tagen laut ärztlichem Bulletin mit einer Atemwegsinfektion in ein Krankenhaus in Sao Paulo eingeliefert worden war. Der 82-Jährige ignoriert damit die Zählweise des heimischen CBF-Verbandes, der 95 Treffer für den dreimaligen Weltmeister auflistet, 18 davon in vom Weltverband FIFA nicht anerkannten Spielen.

Pele munterte Neymar, wie er selber beim FC Santos groß geworden, auf, von einem angedachten Rücktritt aus der Selecao abzusehen und nach weiteren Rekorden und dem erhofften sechsten WM-Titel bei der Endrunde in vier Jahren zu jagen. "Dein Vermächtnis ist noch lange nicht zu Ende. Inspirier uns weiter", gab der Jahrhundertfußballer dem 30-Jährigen mit auf den Weg.