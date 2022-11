Doha (SID) - Nach 36 Jahren strebt Polen mit Stürmerstar Robert Lewandowski (34) in Katar wieder das Erreichen eines WM-Achtelfinals an. "Wir wollen nicht zu den 16 Teams gehören, die nach der Vorrunde nach Hause fahren", sagte Polens Trainer Czeslaw Michniewicz am Montag vor dem Turnierauftakt gegen Mexiko (Dienstag, 17.00 Uhr/ZDF und MagentaTV): "Wir wollen hier bleiben."

Für das Erreichen der K.o.-Phase sei die Partie gegen Mexiko ein "Schlüsselspiel", sagte Michniewicz. In Gruppe C trifft Polen zudem noch auf Saudi-Arabien (26. November) und Argentinien um Lionel Messi (30. November).

Der Sprung ins Achtelfinale gelang Polen zuletzt 1986 in Mexiko - danach schafften es die "weißen Adler" entweder nicht zur Endrunde oder sie schieden in der Vorrunde aus. Genau wie 2018 in Russland, als Lewandowski ohne Tor blieb. "Diese WM ist definitiv sehr wichtig für ihn. Er ist sehr motiviert", sagte Torhüter Wojciech Szczesny (Juventus Turin): "Wir werden unserem Star helfen, bei dieser WM zu scheinen."