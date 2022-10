London (SID) - Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) verletzungsbedingt auf Flügelspieler Pedro Neto verzichten. Wie sein Verein Wolverhampton Wanderers am Freitag mitteilte, muss der 22-Jährige nach einer Knöchelverletzung operiert werden. Diese hatte sich der Portugiese am vergangenen Wochenende im Premier-League-Duell gegen West Ham United (0:2) zugezogen.

In Katar trifft der Europameister von 2016 in der Gruppe H auf den zweimaligen Weltmeister Uruguay, Ghana und Südkorea.