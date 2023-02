Auckland (SID) - Die Nationalteams von Portugal und Haiti haben sich zum ersten Mal für eine Frauenfußball-WM qualifiziert. Die Portugiesinnen setzten sich in den Finalspielen der interkontinentalen Play-offs am Mittwoch in Neuseeland gegen Kamerun mit 2:1 (1:0) durch, Haiti bezwang Chile ebenfalls mit 2:1 (1:0).

Portugal, in der Europa-Qualifikation Gruppenzweiter hinter Deutschland, trifft bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in der Gruppenphase auf Vize-Weltmeister Niederlande, Vietnam und Titelverteidiger USA. Haiti spielt gegen Europameister England, China und Dänemark.

Um das finale Ticket für die erste Frauen-WM mit 32 Teams kämpfen am Donnerstag Paraguay und Panama. Die Siegerinnen bekommen es bei der WM mit Brasilien, Jamaika und Frankreich zu tun.