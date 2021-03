Wo die Fußball-Weltmeisterschaften 2022 (in Katar) und 2026 (in Nordamerika) stattfinden, das ist bekannt. Für die WM im Jahr 2030 steht noch kein Gastgeber fest, doch nun meldet sich Großbritanniens Premierminister Boris Johnson zu Wort und will die WM 2030 "nach Hause holen".