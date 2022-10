London (SID) - Prinz William wird in seiner Funktion als Präsident des englischen Fußball-Verbandes FA auf eine Reise zur WM in Katar verzichten. Das bestätigte eine dem Prinzen nahestehende Person der Nachrichtenagentur AFP. Der "Prince of Wales" habe demnach keine Pläne, die englische oder walisische Auswahl vor Ort zu unterstützen.

Als Grund für den Verzicht des Sohnes von König Charles III. wurden anderweitige "Verpflichtungen", nicht die Menschenrechtslage im Wüstenstaat genannt. Nach Informationen des Boulevardblatts Sun lässt er sich eine Hintertür offen: Sollten die Three Lions erstmals seit dem Titelgewinn 1966 wieder ins Endspiel kommen, könnte William (40) Teil der Delegation sein, die zum Finale am 18. Dezember reist.