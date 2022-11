Ar-Rayyan (SID) - Der englische Nationalspieler Marcus Rashford hat den 100. Treffer der laufenden WM-Endrunde in Katar erzielt. Der Stürmer war im letzten Vorrundenspiel der Gruppe B in Ar-Rayyan gegen Wales in der 68. Minute zum 3:0 erfolgreich.

Bei der WM 2018 hatte der argentinische Ausnahmekönner Lionel Messi ebenfalls am dritten Gruppenspieltag den 100. Treffer des Turniers gegen Nigeria erzielt.