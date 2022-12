Doha (SID) - FIFA-Schiedsrichterin Yoshimi Yamashita hat den Einsatz von Frauen als Unparteiische bei der Fußball-WM der Männer in Katar als Meilenstein bezeichnet, der aber nur der Anfang sein soll. "Ich möchte sehen, dass man auf diesen Dingen aufbaut", äußerte die Japanerin am Donnerstag. "Wenn das nun einfach wieder endet, wird es keine Bedeutung haben", sagte die 36-Jährige vor Reportern in Tokio.

Yamashita war neben der Französin Stephanie Frappart und Salima Mukansanga aus Ruanda eine von drei nominierten Schiedsrichterinnen bei der WM. Frappart hatte mit der Spielleitung des deutschen Gruppenfinales gegen Costa Rica als erste Schiedsrichterin bei einer Endrunde der Männer Geschichte geschrieben - und auch Yamashita "von ganzem Herzen glücklich" gemacht: "Es eröffnete wirklich neue Möglichkeiten, und ich konnte sehen, wie das direkt vor meinen Augen geschah."