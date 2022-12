Doha (SID) - In Frankreich grassiert das Fußball-Fieber: Den erneuten Einzug der Equipe Tricolore in ein WM-Finale verfolgten am Mittwoch beim 2:0 gegen Marokko bei TF1 im Schnitt 20,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil in der Grande Nation lag bei 66 Prozent.

Laut TF1 bedeutet die Reichweite einen Rekord für eine Weltmeisterschaft seit 2006, in der Spitze schauten am Mittwochabend sogar 23,3 Millionen die Live-Übertragung ab 20.00 Uhr aus dem Stadion Al-Bayt in Al-Khor.

Den TV-Quotenrekord verzeichnete der Sender M6 beim EM-Finale 2016 zwischen Gastgeber Frankreich und Portugal mit 20,8 Millionen Zusehenden. TF1 konnte sich schon zuvor über gute Quoten freuen. Das 2:1 gegen England im Viertelfinale verfolgten am vergangenen Samstag 17,7 Millionen französische Fans am TV.

Die höchste Quote im deutschen Fernsehen während der Katar-WM verbuchte die ARD mit 17,43 Millionen (MA: 53,7 Prozent) beim Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica (4:2).