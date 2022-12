Ar-Rayyan (SID) - Brasiliens Superstar Neymar wandelt auf den Spuren von Pele - und liegt in einer Statistik nun sogar auf Augenhöhe. Der Offensivspieler erzielte im WM-Viertelfinale gegen Kroatien (1:1 n.V, 2:4 i.E.) das 1:0 in der Verlängerung (105.) und damit sein 77. Tor für die Selecao. Gemeinsam mit Pele ist Neymar nun Rekordtorschütze Brasiliens.

Pele, der mit Brasilien drei WM-Titel gewann (1958, 1962, 1970), war allerdings effektiver. Die Ikone der Selecao erreichte die Marke in nur 92 Länderspielen, Neymar bestritt am Freitag sein 124. Spiel im Nationaltrikot. Grundlage ist die Zählweise des Weltverbands FIFA. Der nationale Verband CBF zählt auch inoffizielle Spiele hinzu und kommt für Pele so auf 95 Tore.