Leipzig (SID) - Die Knie-Verletzung von RB Leipzigs Topstürmer Christopher Nkunku (25) hat sich nach weiteren Untersuchungen als Riss des Außenbandes herausgestellt. Dies teilte sein Klub am Samstag bei Twitter mit. Nkunku hatte die Blessur im Training der französischen Nationalmannschaft erlitten und musste seine Teilnahme an der WM in Katar absagen.

Wie lange Nkunku ausfällt ist weiter unklar, es gibt laut RB verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Zunächst war bei Nkunku von einer Verstauchung im linken Knie die Rede gewesen. Er wird in Katar von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ersetzt.