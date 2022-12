Von Dominik Kaiser

München – Polen steht mit seinem Superstar Robert Lewandowski trotz einer 0:2-Niederlage gegen Argentinien im WM-Achtelfinale. Allerdings hat der Stürmer des FC Barcelona so gut wie nichts dazu beigetragen.

Wie so oft in entscheidenden Spielen tauchte der 34-Jährige komplett ab. Von einem Stürmer, der angeblich jede Verteidigung der Welt in Angst und Schrecken versetzen soll, war nichts zu sehen.

Selbst für Lionel Messi war Lewandowski derart unsichtbar, dass er den wenige Zentimeter neben ihn stehenden Polen offensichtlich nicht wahrnahm und der geplante Handschlag zu einem unangenehmen Streicheln des Bauches mutierte. Das und das vorangegangene Foul an Messi waren Lewandowskis auffälligste Szenen! Als Nebendarsteller.

Lewandowski wir er vorne drauf wartet Bälle zu bekommen pic.twitter.com/s3FXdv1TEU — Berke 🇵🇹 #RonaldoOl (@berkeferrarii) November 30, 2022

Für jemanden, der sich selbst auf einer Stufe mit eben jenem Messi, Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappe sieht, war es eine wiederholte Nicht-Leistung in einer Partie, in der genau diese Kategorie Fußballer normalerweise den Unterschied machen sollte.

Im Champions-League-Finale 2020 schoss Kingsley Coman das Siegtor für den FC Bayern. In zwei Duellen des FC Barcelona mit seinem Münchener Ex-Klub blieb Lewandowski ohne Treffer und im Classico gegen Real Madrid war er anwesend. Bei der WM geht er in der Masse unter. Er hat bislang ein Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt - gegen Saudi Arabien.

Doch von der angeblich besten "Neun" der Welt wird erwartet, dass er seine Mannschaften in diesen Spielen auch mal trägt, Robert Lewandowski ist hingegen nur ein Möchtegern-Weltfußballer!