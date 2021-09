Köln (SID) - Bayern Münchens Neuzugang Marcel Sabitzer steht Österreichs Fußball-Nationalmannschaft auch im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Schottland nicht zur Verfügung. Das teilte der nationale Verband ÖFB mit. Sabitzer habe am Freitag in München "eine erste therapeutische Laufeinheit" absolviert, könne aber noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich hatte der Offensivspieler schon für die jüngsten Länderspiele in der Republik Moldau und in Israel absagen müssen. Für das Duell mit Schottland bestand bis zuletzt zumindest ein wenig Hoffnung.