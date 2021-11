Frankfurt am Main (SID) - Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft geht den Endspurt in der WM-Qualifikation mit einem Dutzend Bundesligaprofis an. Die meisten Akteure im Aufgebot des Nationaltrainers Murat Yakin für die abschließenden Spiele bei Europameister Italien (12. November) und gegen Bulgarien (15. November) stellt Borussia Mönchengladbach mit Torhüter Yann Sommer, Abwehrspieler Nico Elvedi, Mittelfeldspieler Denis Zakaria und Stürmer Breel Embolo.

Dazu kommen die beiden Dortmunder Profis Gregor Kobel und Manuel Akanji, Kevin Mbabu und Renato Steffen vom VfL Wolfsburg sowie die Augsburger Ruben Vargas und Andi Zeqiri. Auch Silvan Widmer (FSV Mainz 05) und Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) stehen im Aufgebot.

In der Qualifikationsgruppe C sind die zweitplatzierten Schweizer punktgleich mit den führenden Italienern. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2022 in Katar, die zehn Gruppenzweiten müssen in die Play-offs.