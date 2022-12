Köln (SID) - Die Fußball-Fans in Deutschland gönnen Argentiniens Superstar Lionel Messi am Sonntag im Finale gegen Titelverteidiger Frankreich den möglichen ersten WM-Triumph. In einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID ist der 35-Jährige der beste Spieler der WM-K.o.-Runde mit 63,1 Prozent der Stimmen.

Auf Platz zwei im Ranking folgt Frankreichs Ausnahmespieler Kylian Mbappe mit großem Abstand (13,6 Prozent). 57,2 Prozent beantworten zudem die Frage, ob Messi bei einem WM-Sieg der größte Fußballspieler der Geschichte wäre mit einem "Ja". Für 62,3 Prozent ist Argentinien im Finale der Favorit gegen die Franzosen.

Rund 1000 Fans nahmen an der Umfrage teilt. Aus Sicht der Anhänger ist der Einzug beider Teams in das Endspiel verdient. 47,1 Prozent finden die Finalteilnahme von Argentinien "hochverdient", 22,1 Prozent "verdient". Bei den Franzosen sehen 33,9 Prozent den Einzug als "hochverdient" und 33,0 Prozent als "verdient" an.