Köln (SID) - Die deutschen Fußballfans möchten bei der WM in Katar Niclas Füllkrug in der Nationalmannschaft sehen. In einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID sprachen sich 59 Prozent der Befragten für eine Nominierung des Stürmers von Werder Bremen aus. Nur 29,7 Prozent waren gegen eine WM-Teilnahme des 29-Jährigen, der mit acht Treffern die Bundesliga-Torschützenliste anführt.

Die aktuelle Bundesliga-Saison beurteilen die Fans zu 88 Prozent spannender oder viel spannender als die vergangene Spielzeit. Dem Überraschungstabellenführer Union Berlin trauen allerdings 69,8 Prozent nicht zu, bis zum Schluss um den Titel mitzuspielen. Eine knappe Mehrheit (52,8 Prozent) ist der Meinung, dass Edin Terzic beim schwach gestarteten Vizemeister Borussia Dortmund nicht der richtige Trainer ist, um Titel zu gewinnen.