Doha (SID) - Fußball-Rekordweltmeister Brasilien ist klarer Favorit im WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz am Montag. Laut Sportwettenanbieter bwin geht die Selecao mit einer Siegquote von 1,49 ins Rennen, die Eidgenossen werden mit einer Siegquote von 7,00 notiert.

Auch die Portugiesen können alles klar machen. Mit einer Quote von 1,98 erwartet der Buchmacher das Team um Superstar Cristiano Ronaldo gegen Uruguay (Quote 3,90) im Vorteil.

Weiterhin spannend bleibt es in Gruppe A, wo Ecuador und die Niederlande punkt- und torgleich an der Spitze stehen. Während die Elftal in ihrem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag mit einer Siegquote von 1,18 mit dem bereits ausgeschiedenen Gastgeber Katar (Quote 16,00) laut bwin keine Probleme haben dürfte, erwarten die Buchmacher zwischen den Südamerikanern (Quote 2,40) und Gegner Senegal (Quote 3,10) eine deutlich ausgeglichenere Partie.

In Gruppe B ist England (Quote 1,44) gegen Wales (Quote 7,50) erster Anwärter auf den Gruppensieg. Der Iran ist mit Quote 4,10 Außenseiter gegen die USA (Quote 1,93). Ein Remis, das den Iranern bei einer gleichzeitigen Niederlage der Waliser den ersten Achtelfinaleinzug der Geschichte sichern würde, ist mit dem 3,40-fachen des Einsatzes notiert.