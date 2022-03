Köln (SID) - Die Erzrivalen Niederlande und Deutschland begegnen sich beim Duell am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Amsterdam bei den Quoten des Sportwettenanbieters bwin auf Augenhöhe. Während die Elftal von Bondscoach Louis van Gaal mit einer Quote von 2,55 notiert wird, liegt die Siegquote für das Team von Bundestrainer Hansi Flick bei 2,60. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, zahlt der Buchmacher das 3,25-fache des Einsatzes zurück.

Halten Manuel Neuer und sein niederländisches Pendant Mark Flekken vom SC Freiburg ihren Kasten jeweils sauber, zahlt das Unternehmen bei einem 0:0 für 10,00 Euro Einsatz 105,00 Euro zurück.

Italien-Bezwinger Nordmazedonien fährt in den Europa-WM-Quali-Play-off-Finales mit einer Siegquote von 17,00 als klarer Außenseiter nach Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo (Quote 1,19). Zudem favorisiert bwin die von Robert Lewandowski angeführten Polen (Quote 2,50) bei ihrem Heimspiel gegen Schweden (Quote 3,10).