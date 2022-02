Köln (SID) - Offensivspieler Jae-Sung Lee vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat mit der südkoreanischen Nationalmannschaft das Ticket für die WM 2022 in Katar gelöst. Das Team des portugiesischen Trainers Paulo Bento setzte sich am Dienstag in Dubai gegen Syrien mit 2:0 (0:0) durch und qualifizierte sich zum zehnten Mal in Folge für eine WM-Endrunde. Südkorea kann in der asiatischen Qualifikationsgruppe A bei nur noch zwei ausstehenden Spielen nicht mehr von einem der ersten beiden Ränge verdrängt werden.

Lee bereitete den zweiten Treffer durch den ehemaligen Freiburger Chang-Hoon Kwon vor (71.). Zuvor hatte Jin-Su Kim die Südkoreaner in Führung gebracht (53.). Der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son verpasste verletzungsbedingt das Qualifikationsspiel.

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der Iran als erstes asiatisches Team neben Gastgeber Katar seine Teilnahme an der WM-Endrunde gesichert.