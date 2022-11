München – Vor dem Start der WM in Katar, absolvieren einige Teilnehmer der Endrunde noch ein Testspiel. ran gibt einen Überblick über die Testspiel-Ergebnisse vom Mittwoch, 16. November:

Vereinigte Arabische Emirate - Argentinien: 0:5 (0:4)

Der zweimalige Fußball-Weltmeister Argentinien reist mit einem klaren Sieg im Gepäck zur WM nach Katar. Angeführt von Doppelpacker Angel Di Maria (25./36.) gewann die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni bei den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 5:0 (4:0). Julian Alvarez (17.), Kapitän Lionel Messi (44.) und Joaquin Correa (60.) erzielten die weiteren Treffer. Exequiel Palacios von Bundesligist Bayer Leverkusen saß 90 Minuten auf der Bank.

Der aktuelle Südamerika-Champion trifft bei der WM zum Auftakt am 22. November in Gruppe C auf Saudi-Arabien. Weitere Gegner sind Mexiko und Polen.

Torschützen: Lionel Messi, Angel Di Maria (2x), Julian Alvaraez, Angel Correa

Saudi Arabien - Kroatien: 0:1 (0:0)

Vize-Weltmeister Kroatien hat die Generalprobe zur Fußball-WM in Katar gegen Saudi-Arabien 1:0 (0:0) gewonnen. Den entscheidenden Treffer der Partie in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad erzielte Bundesliga-Profi Andrej Kramaric von der TSG-Hoffenheim auf Vorarbeit von Real Madrids Superstar Luka Modric (82.).

Kroatien steigt am 23. November gegen Marokko ins Turnier ein. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Kanada und Belgien. Saudi-Arabien startet bereits am Tag zuvor gegen Südamerikameister Argentinien in die WM und trifft in den weiteren Spielen der Gruppe C auf Mexiko und Polen.

Torschütze: Andrej Kramaric

Tunesien - Iran: 2:0 (0:0)

Mit Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in der Startelf hat Tunesien seine WM-Generalprobe gewonnen. Der Afrikameister von 2004 besiegte in ar-Rayyan/Katar Iran mit 2:0 (0:0). Naim Sliti (86., Elfmeter) und Ali Abdi (90.) erzielten die Treffer.

Tunesien startet am 22. November gegen Dänemark in die WM. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Titelverteidiger Frankreich und Australien. Die Iraner beginnen das Turnier am 21. November gegen England. Die USA und Wales komplettieren die Gruppe B.

Torschützen: Naim Sliti, Ali Abdi

Polen - Chile: 1:0 (0:0)

Ohne den geschonten Weltfußballer Robert Lewandowski hat Polen beim letzten Test vor der WM in Katar einen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Czeslaw Michniewicz bezwang den zweimaligen Copa-America-Champion Chile in Warschau durch einen späten Treffer von Krzysztof Piatek (85.) mit 1:0 (0:0).

Robert Gumny vom Bundesligisten FC Augsburg stand in der Startelf und spielte durch, Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg wurde in der 59. Minute eingewechselt.

Für Polen beginnt die WM am 22. November gegen Mexiko. In der Gruppe C warten außerdem Titelkandidat Argentinien und Außenseiter Saudi-Arabien.

Torschütze: Krzysztof Piatek