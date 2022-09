Zürich (SID) - Der Kartenverkauf für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland startet am 6. Oktober. Wie der Weltverband FIFA am Mittwoch verkündete, sind bis zum 12. Oktober für Visa-Karteninhaber die ersten Ticketpakete über fifa.com/tickets erhältlich. Vom 13. bis 31. Oktober startet die erste allgemeine Verkaufsphase.

Nach der Auslosung (22. Oktober) beginnt am 25. Oktober 2022 der Verkauf von Einzeltickets (ab umgerechnet 6,70 Euro für Kinder/13,40 Euro für Erwachsene). In der ersten Verkaufsperiode vor der Auslosung sind nur Ticketpakete erhältlich: Zwei Optionen für Stadionpässe sowie eine Heimteampassoption für die Gruppenspiele der gastgebenden Nationalteams.

Die erste Frauen-WM mit 32 Teams wird am 20. Juli 2023 im Eden Park in Auckland eröffnet. Das Finale steigt am 20. August 2023 im Australia-Stadion in Sydney. Vize-Europameister Deutschland hatte die WM-Teilnahme Anfang September perfekt gemacht.