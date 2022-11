Ar-Rayyan (SID) - Jalel Kadri hat seine Zukunft als Tunesiens Nationaltrainer nach dem WM-Vorrundenaus offen gelassen. "Ich weiß nicht, wieso sie sagen, dass ich zurücktreten würde", sagte der 50-Jährige auf eine entsprechende Frage während der Pressekonferenz nach dem 1:0-Erfolg gegen Weltmeister Frankreich. Es sei die "beste Leistung seit der WM 1978" gewesen, sagte Kadri, doch das Ziel in Katar sei verpasst: "Es ist das Recht des Verbandes, meinen Vertrag aufzulösen."

Tunesien holte aus drei Spielen vier Punkte, verpasste aber den erstmaligen Einzug ins WM-Achtelfinale, weil Australien im Parallelspiel Dänemark (1:0) besiegte. "Unsere Leistung war viel besser als 2018, wir haben uns gesteigert", sagte Kadri, der erst nach dem Afrika-Cup zu Jahresbeginn zum Cheftrainer befördert worden war: "Mein Vertrag basiert auf Zielen, das Ziel haben wir nicht erreicht. Aber wir müssen das zunächst analysieren, die Entscheidung obliegt dem Verband."

Laut Kadri reise die tunesische Mannschaft mit "viel Ehre und Stolz" aus Doha ab. "In sechs Halbzeiten bei dieser WM haben wir nur in einer nicht unser Niveau erreicht, das war gegen Australien", sagte er: "Wir haben Hand in Hand gearbeitet, ich möchte allen Spielern und dem Staff danken. Natürlich bin ich sehr stolz auf unsere Ergebnisse. Wir müssen Australien gratulieren."