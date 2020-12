München - Entscheidung der UEFA: Der Gastgeber der Fußball-WM 2022, Katar, wird an der europäischen Qualifikation teilnehmen. Dies ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen dem asiatischen Kontinentalverband AFC und der UEFA.

Das Nationalteam des Emirats soll bei der WM-Quali Spielpraxis für die Endrunde im eigenen Land sammeln.

Zugeordnet wurde Katar laut UEFA der Gruppe A. Dort kämpfen Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan um ihre Teilnahme an dem Turnier, das am 21. November 2022 startet und am 18. Dezember 2022 zu Ende geht.

Dass Punkte, die die fünf Gruppenteilnehmer gegen Katar erzielen, am Ende in die Tabelle einfließen, ist dabei unwahrscheinlich.

Die Qualifikation der europäischen Länder startet im kommenden März, der letzten Spieltag steigt im November. Ausschließlich die zehn Gruppensieger lösen direkt ihr Ticket für die Weltmeisterschaft, die Gruppenzweiten müssen in die Playoffs.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.