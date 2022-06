München/Glasgow - Der Krieg in der Ukraine geht mit unverminderter Wucht und Brutalität weiter. "Die Stadt Sjewjerodonez bleibt umkämpft. Sollten die russischen Truppen das Verwaltungszentrum einnehmen, hätten sie die komplette Kontrolle über die Region Luhansk", titelte "Der Spiegel" am Mittwochmorgen.

Am selben Tag, rund 3.000 Kilometer Luftlinie westlich im Hampden Park in Glasgow, ist diese Tragödie auch sehr präsent, so wie eigentlich immer und nahezu überall. Und doch versucht die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine hier ein wenig Licht in die Finsternis der Gegenwart zu bringen - vielleicht auch emotionale Kraft zu senden, wenn das irgendwie geht.

Das Team dieser stolzen und so wehrhaften Nation spielt gegen Schottland (ab 20:45 Uhr LIVE im Ticker) um die Chance auf ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar.

Trainer Petrakov spürt "große Verantwortung" - Kaum Wettkampfpraxis seit Februar

Wie viel dieses Spiel den ukrainischen Spielern bedeutet und wie viel Druck auf ihnen lastet, bewies Oleksandr Sintschenko bei der Pressekonferenz vor der Partie. Der Profi von Manchester City brach in Tränen aus und versprach seinen Landsleuten, "niemals aufzugeben und alles zu geben, um ihnen für ein paar Sekunden ein Lächeln zu schenken. Das Spiel ist eines der wichtigsten meines Lebens."

Trainer Oleksandr Petrakow hat derweil die schwierige Aufgabe, den Druck von seinem Team wegzuhalten. "Das ist eine große Verantwortung", sagte der 64-Jährige im Wissen um diese Last. "Wir bekommen ständig Nachrichten von unseren Soldaten", berichtete Mittelfeldspieler Taras Stepanenko: "Sie haben nur einen Auftrag für uns: Bitte macht alles, um zur WM zu kommen."

Sportlich ist das Duell ebenfalls eine Herkulesaufgabe für die Auswahl der Ukraine. 16 von 26 Spielern im Kader sind in der heimischen Liga bei Schachtjar Donetsk, Dinamo Kiew, Dnipro und Worskla Poltawa unter Vertrag. Das heißt, ihr letztes Pflichtspiel liegt circa viereinhalb Monate zurück. Das letzte offizielle Länderspiel der Ukraine fand gar im vergangenen November statt.

Zwar ist der Kern der Nationalmannschaft seit Anfang Mai in einem Trainingslager in Slowenien zusammengekommen und hat Testspiele gegen den FC Empoli aus Italien, HNK Rijeka aus Kroatien und Borussia Mönchengladbach bestritten, die fehlende Wettkampfpraxis unter Pflichtspielbedingungen ist jedoch wahrscheinlich mit keinem Trainingslager zu kompensieren.

Ein Spiel voller Emotionen

Ein Freilos zur WM wurde den Ukrainern zwar angeboten, das wollten sie aber nicht wahrnehmen. "Wir haben Hände, Füße und ein Fußballfeld. Wir müssen dort alles lösen", sagte der Ex-Dortmunder Andrei Jarmolenko, der nun in Diensten von West Ham United steht. Er ist einer der zehn Legionäre, die bis Mitte Mai in ihren Klubs im Spielbetrieb waren.

Aber auch für die gastgebenden Bravehearts geht es um viel. Die schottischen Fans sind bekannt dafür, ihre Mannschaft emotional und lautstark zu unterstützen. Schließlich liegt die letzte WM-Teilnahme Schottlands auch schon wieder 24 Jahre zurück. "Jeder will, dass die Ukraine gewinnt, und wenn es ein anderes Land wäre, würde ich das auch wollen. Aber leider spielen sie jetzt gegen mein Land", sagte Schottlands Kapitän Andrew Robertson vom FC Liverpool.

Beide Teams werden also in einem hochemotionalen Gemütszustand ins Spiel gehen - so gegensätzlich diese auch sein mögen. Beide haben letztlich denselben Auftrag: "Bringt uns zur WM!"

Und vielleicht kann die viel zitierte schönste Nebensache der Welt den Ukrainern dann tatsächlich ein paar Minuten ein Lächeln schenken. Sollte dies gelingen, stünde am Sonntag ein Finale um die WM-Fahrkarte in Wales bevor.

