Köln (SID) - Franco Foda bleibt mindestens bis zu den Play-offs zur Fußball-WM 2022 in Katar Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Das bestätigte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich am Montagabend nach dem 4:1-Erfolg gegen Moldau im ORF-Interview. Österreich schloss die Gruppe F lediglich auf Rang vier ab, als Gruppensieger in Pool B der Nations League darf die Alpenrepublik dennoch auf die WM-Teilnahme hoffen.

Milletich habe sich bereits vor der Partie mit allen Beteiligten bei diesem Thema abgestimmt, dabei habe es die einhellige Meinung gegeben, dass Foda bleibt, sagte der 65-Jährige: "Wir werden sicher das Play-off im März mit Foda bestreiten. Er hat das Vertrauen verdient." Zuletzt war Österreich 1998 in Frankreich bei einer WM dabei.