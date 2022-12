Wolfsburg (SID) - Das Vorrunden-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar hatte für Maximilian Arnold auch mit der Einstellung der Spieler zu tun. "Es gibt immer weniger Straßenfußballer wie Kevin-Prince Boateng. Diese Mentalität, dieser unbedingte Wille, für den Erfolg einfach mehr als 100 Prozent zu geben, das wird immer weniger", sagte der Kapitän des Bundesligisten VfL Wolfsburg im Sky-Interview.

Der Mittelfeldspieler, der den Sprung in den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick knapp verpasst hatte, erinnerte in diesem Zusammenhang an seine ersten Monate bei den Niedersachsen: "Ich habe abends sehr oft geweint, weil ich nach Hause wollte. Aber das sind Dinge, die haben mich geprägt, gestärkt und gefestigt." Der 28-Jährige war vor zwölf Jahren zu den Norddeutschen gewechselt.