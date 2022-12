Al-Khor (SID) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft kann für die heiße K.o.-Phase der WM in Katar wieder auf Raheem Sterling bauen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, stößt der wegen einer "Familienangelegenheit" abgereiste Angreifer am Freitag und damit einen Tag vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Titelverteidiger Frankreich (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) wieder zum Team von Coach Gareth Southgate.

Sterling war am Sonntag aus dem Emirat abgereist, laut BBC sei in Sterlings Haus in London eingebrochen worden, während seine Familie zugegen war. Die Täter seien mutmaßlich bewaffnet gewesen.

Der 28 Jahre alte Stürmer vom FC Chelsea hatte in den ersten beiden Gruppenspielen des Weltmeisters von 1966 gegen Iran (6:2) und die USA (0:0) jeweils begonnen. Für das dritte Spiel gegen Wales (3:0) übernahm Phil Foden seinen Platz, der auch im Achtelfinale gegen Senegal in der Anfangsformation stand.