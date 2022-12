München (SID) - Vorstandschef Oliver Kahn von Bayern München hat die traurigen französischen Vize-Weltmeister im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters getröstet. "Herzlichen Glückwunsch an Argentinien um einen herausragenden Lionel Messi zum WM-Sieg nach diesem mitreißenden Finale! Ein großes Kompliment aber auch an unsere französischen Spieler vom FC Bayern, die so nah an der Titelverteidigung mit ihrem Land gewesen sind", schrieb Kahn bei Twitter.

"Nach einem verlorenen Endspiel geht es darum, wieder aufzustehen und weiterzumachen", betonte Kahn: "Alle Spieler können insgesamt sehr stolz auf ihre Leistungen sein." Er schloss seinen Tweet mit dem Klub-Motto "Mia san mia" und seinem berühmten Spruch "Weiter, immer weiter".

Der FC Bayern trägt schwer an der Wüsten-WM. Die deutsche Nationalmannschaft um sieben Münchner Stars scheiterte erneut bereits in der Vorrunde, nach der WM brach sich Kapitän Manuel Neuer den Unterschenkel. Der Franzose Lucas Hernandez riss sich das Kreuzband, sein Kollege Kingsley Coman verschoss im Finale gegen Argentinien (2:4) einen Elfmeter. Benjamin Pavard wurde vom Stammspieler zum Reservisten.