Doha (SID) - Die neuen Fußball-Weltmeister sind auf dem Weg in die Heimat. Argentiniens Helden bestiegen mit mehrstündiger Verspätung in Katars Hauptstadt Doha den Charterflieger AR1915 der Aerolineas Argentina, der um 10.44 Uhr Ortszeit (8.44 MEZ) abhob. Lionel Messi und Co. sollen nach einem Zwischenstopp in Rom am Montagabend in Buenos Aires landen.

Aus Argentiniens Hauptstadt hieß es nach dem 4:2-Triumph im Elfmeterschießen (3:3 n.V.) gegen den entthronten Champion Frankreich, dass ein Empfang am Amtssitz des Staatspräsidenten Alberto Fernandez sowie die traditionelle Siegesfeier am zentralen Obelisken in den nächsten Tagen angedacht sind. Die Entscheidung darüber läge jedoch bei den Spielern.

Die neuen Helden sollen zunächst wie schon nach dem Copa-America-Triumph im Vorjahr, mit dem eine 28-jährige Titeldurststrecke beendet wurde, durch ein Spalier feiernder Fans vom Flughafen in den nahegelegenen Verbandssitz Ezeia gefahren werden. Messi hatte seine Instagram-Botschaft nach dem Titelgewinn schon voller Vorfreude mit dem Satz beendet: "Wir sehen uns schon bald."