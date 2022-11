Doha - Alle Mann an Bord - und keine Angst: Japans Fußballer gehen mit Selbstvertrauen und in Bestbesetzung in das WM-Auftaktspiel gegen Deutschland. "Ich gehe davon aus, dass alle spielen können. Alle sind in einer guten Form", sagte Nationaltrainer Hajime Moriyasu bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Doha. Einzelheiten zur Aufstellung für die Partie am Mittwoch (ab 13:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) wollte er nicht verraten.

"Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, ansonsten wird es sehr schwer. Sie haben 26 richtig gute Spieler", sagte Moriyasu, betonte aber auch: "Wir wollen gewinnen." Dies unterstrich Japans Kapitän Maya Yoshida von Schalke 04: "Wir glauben an unsere Chance. Seitdem wir wissen, dass wir gegen Deutschland spielen, analysieren wir sie genau." Es sei "ein wichtiges Spiel für den weiteren Turnierverlauf".

Weitere Gegner Japans in der Vorrundengruppe E sind Costa Rica (27. November) und Spanien (1. Dezember). Ziel des japanischen Teams, das mit acht Deutschland-Legionären antritt, ist nach drei Achtelfinal-Teilnahmen diesmal das Viertelfinale.