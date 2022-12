Wegen einer nicht näher erklärten Krankheit hat Mittelfeldspieler Declan Rice am Mittwoch nicht am Training der englischen Fußball-Nationalmannschaft teilgenommen. Der Weltmeister von 1966 bereitet sich bei der WM-Endrunde in Katar aktuell auf das Viertelfinalspiel am Samstag (20.00 Uhr im Liveticker) gegen Titelverteidiger Frankreich vor.

Der 23-Jährige von West Ham United gilt im System von Teammanager Gareth Southgate als Schlüsselspieler. Bei allen vier bisherigen WM-Spielen kam Rice zum Einsatz.