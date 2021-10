Doha (SID) - Das Finalstadion für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht unmittelbar vor der Fertigstellung. "Wir stehen bei etwa 98,5 Prozent Baufortschritt", sagte Projektmanager Tamim El Abed am Donnerstag in einem AFP-Interview. Nur Systemchecks und die Inbetriebnahme stünden noch aus.

Alle strukturellen Arbeiten seien "zu 100 Prozent" abgeschlossen, betonte El Abed. Das Stadion solle 85.000 bis 86.000 Zuschauern Platz bieten, "80.000 davon werden einen komplett freien Blick auf das Spielfeld haben". Das Lusail Stadium liegt etwa 20 Kilometer außerhalb von Doha.

Menschenrechtsorganisationen werfen Katar die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte auf WM-relevanten Baustellen vor. Das Emirat behauptet, es sei in Sachen "Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter stets transparent" gewesen.