München - Frankreichs Superstar Kylian Mbappe heizte das WM-Finale (Sonntag, ab 16 Uhr im Liveticker) durch eine brisante Aussage noch zusätzlich an.

"In Südamerika ist der Fußball nicht so weit fortgeschritten wie in Europa", sagte der Stürmer, der zusammen mit Lionel Messi mit jeweils fünf Treffern vor dem Endspiel die Torschützenliste bei der WM in Katar anführt. "Deshalb haben bei den letzten Weltmeisterschaften immer die Europäer gewonnen. Argentinien und Brasilien spielen nicht auf einem hohen Niveau, um zur Weltmeisterschaft zu kommen. Wir haben zum Beispiel die Nations League. Wenn wir zur WM kommen, werden wir bereit sein", erklärte Mbappe weiter.

Argentiniens Keeper Martinez kontert Mbappes Aussage

Diese brisante Aussage des Franzosen ließen die argentinischen Spieler so natürlich nicht stehen und reagierte entsprechend erzürnt.

"Mbappe weiß nicht genug über Fußball, er hat noch nie in Südamerika gespielt. Wer diese Erfahrung nie gemacht habe, kann dazu auch nichts sagen", konterte Argentiniens Keeper Emiliano Martinez.

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni ging auf die Mbappe-Aussagen auf der Pressekonferenz vor dem Finale erst gar nicht ein, stellt aber heraus, dass "das Spiel Argentinien gegen Frankreich ist, mehr als Messi gegen Mbappe".

In Katar ist Argentinien der erste südamerikanische Gegner für Titelverteidiger Frankreich. Bei der WM-Endrunde 2018 besiegte die "L'Equipe" auf dem Weg zum Titel sowohl Argentinien (4:3/Achtelfinale) als auch Uruguay (2:0/Viertelfinale) und Peru (1:0/Vorrunde).