Al-Khor - Ohne ein Spieler-Quartett von Bayern München, aber mit Superstar Kylian Mbappe in der Startelf kämpft die französische Fußball-Nationalmannschaft gegen Marokko (20 Uhr im Liveticker) um den erneuten Einzug ins WM-Finale. Der erkrankte Innenverteidiger Dayot Upamecano fehlt beim Titelverteidiger ebenso wie Rechtsverteidiger Benjamin Pavard und Außenstürmer Kingsley Coman. Lucas Hernandez hatte im ersten Vorrundenspiel einen Kreuzbandriss erlitten.

Die WM-Sensationsmannschaft Marokko, der erste afrikanische Halbfinalist, spielt dagegen mit Bayern-Profi Noussair Mazraoui hinten links. Die zuletzt angeschlagenen Innenverteidiger Nayef Aguerd und Romain Saiss sind im Al-Bayt-Stadion von Al-Khor ebenfalls dabei.

Der Sieger trifft im Endspiel am Sonntag (Sonntag ab 16 Uhr im Liveticker) in Lusail auf Argentinien, das Kroatien am Dienstag 3:0 bezwungen hatte.