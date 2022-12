München - Für den ehemaligen BVB-Star Ousmane Dembele wurde das WM-Finale gegen Argentinien schnell zum Albtraum.

Er und Sturm-Kollege Olivier Giroud wurden bereits in der 41. Minute von Trainer Didier Deschamps ausgewechselt. Dafür kamen die Bundesliga-Profis Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) ins Spiel.

Eine Verletzung war weder bei Dembele noch bei Giroud ersichtlich - entsprechend hatten die Wechsel wohl sportliche Gründe.

Dembele verschuldet Elfmeter, Giroud mit nur zwölf Ballkontakten

Dembele stand in der Startelf, verschuldete in der 21. Minute mit einem Foul an Angel Di Maria einen Elfmeter, den Lionel Messi verwandelte.

Di Maria erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 für Argentinien (36.).

Frankreichs Rekord-Torschütze Giroud, der zuvor vier Turniertreffer erzielte, kam ebenfalls nicht zur Geltung und hatte gerade mal zwölf Ballkontakte. Nach seiner Auswechslung war der 36-Jährige sichtlich angefressen, schleuderte eine Wasserflasche wutentbrannt zu Boden.

Giroud's reaction to getting subbed off before halftime 😳 pic.twitter.com/uBq7gmizyY — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

Der Titelverteidiger war laut Opta seit Datenerfassung 1966 der erste WM-Finalteilnehmer, der in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss abgab. Zudem hatte das Team keine einzige Ballberührung im gegnerischen Strafraum.

WM-Finale 2022: Schweinsteiger begrüßt Frankreich-Wechsel

TV-Experte Bastian Schweinsteiger begrüßte in der "ARD" das harte Durchgreifen des französischen Nationaltrainers.

"Dembélé war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht im Spiel. Giroud hat es immerhin probiert. Das ist das richtige Zeichen vom Trainer. Das Spiel der Franzosen nach vorne war ganz schlecht, sie hatten nicht eine einzige Chance, sagte er in der Halbzeit.

"Der Trainer musste ein Zeichen setzen. In einem Finale passiert das aber auch nicht allzu oft."

Bisher gab es in der WM-Geschichte nur drei Wechsel vor der Halbzeitpause in einem Endspiel - von diesen waren alle verletzungsbedingt. Diese drei Teams, die zu Wechsel gezwungen waren, wurden am Ende auch jeweils Weltmeister.

Bisherige Wechsel vor der Pause: Kramer, Cafu, Graziani

2014: Deutschland - Argentinien 1:0

Christoph Kramer (31. Minute ausgewechselt gegen Andre Schürrle)

1994: Brasilien – Italien 3:2 im Elfmeterschießen (0:0 n.V.)

Jorginho/Brasilien (21. ausgewechselt gegen Cafu)

1982: Italien – Deutschland 3:1

Francesco Graziani/Italien (8. Minute ausgewechselt gegen Alessandro Altobelli)