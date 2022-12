München - Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat Niederlandes Coach Louis van Gaal sein Team bei der WM-Endrunde in Katar souverän ins Achtelfinale geführt.

Neben zwei 2:0-Siegen gegen den Senegal und Gastgeber Katar gab es noch ein 1:1 gegen Ecuador. Aufgrund des bislang recht starken Auftretens des Oranje-Teams gehen die Niederländer in das Achtelfinale gegen die USA als Favorit.

Am Samstagnachmittag bekommen es die Niederländer aber in Doha mit einer sehr talentierten Mannschaft aus den USA zu tun. Das Team des früheren Bundesliga-Profis Gregg Berhalter kam in der Vorrunde zu fünf Punkten und blieb ebenfalls ungeschlagen.

Nach zwei Unentschieden gegen Wales (1:1) und England (0:0) konnten sich die US-Amerikaner im abschließenden Vorrundenspiel durch einen 1:0-Sieg gegen den Iran fürs Achtelfinale qualifizieren. Den entscheidenden Treffer erzielte der frühere Dortmunder Christian Pulisic. Somit dürfen die US-Boys, die die WM 2018 verpassten, das bisher Erreichte in Katar durchaus schon als großen Erfolg bewerten.

Die bisherige Länderspiel-Historie zwischen den Niederländern und den USA ist recht schnell erzählt: Es gab fünf Aufeinandertreffen, alle im Rahmen von Freundschaftsspielen. Vier davon konnten die Niederländer gewinnen, das bislang letzte jedoch die USA im Juni 2015 mit 4:3.

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt die Niederlande gegen die USA?

Das Spiel zwischen den Niederlanden und den USA findet am Samstag, den 3. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Doha ist um 16:00 Uhr.

Niederlande vs. USA: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel zwischen den Niederlanden und den USA wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Niederlande vs. USA: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von den Niederlanden und den USA bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Nein, das Spiel kann man nicht im Livestream anschauen.

Kann ich das WM-Spiel von den Niederlanden gegen die USA im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Doha der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift Niederlande gegen die USA?

Mit Wilton Sampaio wird ein brasilianischer Schiedsrichter die Achtelfinal-Begegnung zwischen den Niederlanden und den USA leiten.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.