Lusail - Obwohl Cristiano Ronaldo gegen die Schweiz nicht im Startaufgebot stand, sorgte er bei den portugiesischen Fans für Jubelschreie auf den Rängen.

Während der Hymen fährt die Kamera nicht nur an den elf Startelfspielern vorbei, sondern zeigt eben auch CR7 in Nahaufnahme, wie er an der Seitenlinie steht und "A Portuguesa" mitsingt. Als die Portugiesen ihren Superstar auf den den riesigen Video-Leinwänden erblicken, wird es plötzlich besonders laut im Lusail Iconic Stadium.

In der 60. Minute wurden die Fans dann immer ungeduldiger: Immer wieder gab es "Ronaldo, Ronaldo"-Sprechchöre.

Bereits gegen Südkorea absolvierte der 37-Jährige nur eine Halbzeit, diesmal ist Ronaldo sogar direkt auf die Bank gesetzt worden.