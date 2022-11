Weltmeisterschaft

Hamburg / München - Den zahlreichen Kritikern des Verhaltens des Fußball-Weltverbandes FIFA bei der WM-Endrunde in Katar hat sich nun auch Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, angeschlossen. "So wie die FIFA sich momentan abbildet, das ist eine einzige Katastrophe", sagte der 63-Jährige zum Abschluss der Asienreise des Vize-Meisters im "Sky"-Interview.

Watzke stellte auch noch einmal die WM-Vergabe an das Emirat vor zwölf Jahren infrage: "Wenn ich einem Land wie Katar die WM gebe, weiß jeder, was er bekommt. Und die FIFA ist ja nun der Verantwortliche dafür." In seiner Position als erster Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird Watzke am Samstag nach Doha fliegen.