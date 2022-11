München - Die WM-Begegnung zwischen England und dem Iran wurde schon früh durch eine schwere Verletzung überschattet.

Irans Keeper Alireza Beiranvand verletzte sich bei einem Zusammenprall mit Mitspieler Majid Hosseini in der achten Minute folgenschwer. Daraufhin musste Beiranvand wegen einer Kopf- bzw. Gesichtsverletzung zunächst über mehrere Minuten behandelt werden.

Danach versuchte der iranische Schlussmann sogar weiterzuspielen, merkte aber schnell, dass er doch zu schwer angeschlagen ist. In der 20. Minute kam es daher zum verletzungsbedingten Wechsel.

WM 2022: Irans Ersatzkeeper kassiert bis zur Pause drei Gegentreffer

Für Beiranvand betrat Ersatztorhüter Seyed Hossein Hosseini den Platz, der noch bis zur Pause drei Gegentreffer kassierte.

Aufgrund der langen Verletzungsunterbrechung ordnete der brasilianische Schiedsrichter Raphael Claus in der ersten Hälfte 14 Minuten Nachspielzeit an.

WM 2022: England siegt 6:2 - Maguire kassiert Kopftreffer

Auch die zweite Hälfte dauerte deutlich länger als üblich. Hier wurden noch einmal zehn Minuten nachgespielt. Einer der Gründe: Englands Abwehrchef Harry Maguire musste nach einem Kopftreffer länger behandelt werden.

Und dann fielen auch noch mehr als ein Dutzend Tore. Am Ende gewannen die "Three Lions" mit 6:2. Der Endstand wurde in Minute 90.+13 hergestellt.