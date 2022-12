Doha/München - Während die Fußball-Weltmeisterschaft noch in vollem Gange ist, peilt Ausrichter Katar offenbar schon das nächste sportliche Großevent an.

Der englischen Zeitung "Guardian" zufolge will sich Katar auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr 2036 bewerben.

Eine Überraschung wäre das tatsächlich nicht. Bereits 2016 und 2020 bewarb sich der Wüstenstaat vergeblich für die Ausrichtung der Spiele.

Nun könnte aber die erfolgreiche Ausrichtung der Fußball-WM einer erneuten Bewerbung Rückenwind geben. Zumal Katar 2019 bereits die Leichtathletik-Weltmeisterschaft ausrichtete.

Temperaturen machten Leichtathleten zu schaffen

Ein Problem bei der Leichtathletik-WM waren die hohen Temperaturen, die Marathon-Wettbewerbe beispielsweise fanden in der Nacht statt und brachten trotzdem viele Athletinnen und Athleten an ihre Grenzen.

Olympische Spiele in Katar würden also vermutlich wie die Fußball-WM in den Wintermonaten ausgetragen werden.

Die nahe Zukunft wird zeigen, ob das IOC zu diesem Zugeständnis bereit ist.